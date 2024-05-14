陽明、華航 認購順風

今日主題 時序進入上市櫃企業股東會旺季，向來也是企業利多訊息頻發的時期，尤其公司心態偏多、業績表現優異的企業將獲法人買盤進駐，從傳產運輸股到科技股都各擁題材、競相表現；投資人短線也可透過權證操作，在控制資金水位與風險下，參與這波行情。

台股本波V型反轉越過前高，盤面題材股走勢分歧，陽明（2609）、華航（2610）等財報優於預期、展望轉佳，並將於5月下旬舉行股東會，吸引市場買盤提前卡位，發行券商建議，偏多投資人可買進相關權證，透過槓桿效果擴大獲利空間。

隨美債殖利率回落、美元指數自高檔拉回，美股四大指數偏多震盪，台股在外資買盤回補下，站回月線後呈現驚驚漲走勢，以電子、金融、傳產輪流上漲方式，突破4月10日盤中的20,883點歷史新高，並向21,000點靠攏。

股東會亮點股相關權證

盤面類股輪動快速，漲勢不具連貫性，主要根據4月營收、第1季財報等基本面表現，以及股價高低位階進行調整，尤其即將進入股東會旺季，財報、後續展望傳出佳音，或是公司派心態偏多個股，吸引市場買盤提前進場押寶。

陽明因紅海事件危機未除，航程繞道支撐遠洋線運價維持在損平點以上，推升營收呈現季增，加上業外認列利息收入及匯兌收益，第1季獲利在傳統淡季中繳出超標成績單，稅後純益93.7億元，較上季轉虧為盈，每股純益（EPS）2.6元。

展望後市，法人評估，今年貨櫃航運市場運力增速逾9%，但紅海危機導致航商繞道而行，有望去化部分過剩運力，若航商繞道好望角成為常態，有利市場供需接近平衡，因此上修陽明全年獲利預估值。

華航第1季客運業務營收成長35%，主要來自客運收益公里數（RPK）大幅成長50%，貨運業務受量減價跌影響，營收年減22%，但整體來看，合併營收高於預期，加上業外匯兌收益貢獻，單季EPS達0.5元。

法人表示，華航今年受惠RPK回升，帶動客運營收成長，調高合併營收預估值至1,957億元，年增5.9%；在獲利方面，雖然客運變動相關成本持續增加，但合併營收增加高於成本費用增加幅度，同步上修全年獲利至104億元，年增53%。

權證發行商建議，可買進價內外20%內、距到期日120天以上的相關認購權證，擴大獲利空間，但宜善設停利停損。