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廣達「員工分紅」金額曝光 10月入袋...較去年增逾29%

期貨商論壇／群創期 題材多元

經濟日報／ 記者周克威整理
群創。 記者李珣瑛／攝影
群創。 記者李珣瑛／攝影

群創（3481）是一家全球領先的面板製造商，在顯示技術領域取得長足的進步，不斷推動產業創新和轉型發展，透過持續的技術投資和跨域合作，致力於打造更多元化的產品組合，以滿足不斷變化的市場需求。

行業趨勢方面，全球顯示技術市場正在經歷快速變化，尤其是在數位娛樂、智能城市和車用顯示方面。隨著消費者對高清畫質和沉浸式體驗的需求增加，顯示技術正在不斷進步，從傳統的液晶顯示器到最新的MicroLED和裸眼3D技術。

前景方面，群創作為領先的面板製造商，將受益於市場需求的增長和技術創新的推動；顯示技術領域擁有領先地位和豐富的技術實力，能夠持續推出高品質、高性能的產品，滿足不同客戶的需求。

群創在顯示技術方面不斷創新，不僅擴展應用範圍，還提升產品性能和畫質表現。公司與日本技術公司達成協議，將在3D封裝技術方面展開合作，進一步拓展產業價值鏈，提升競爭力和創新能力，且近期財務表現穩健，營收和獲利持續增長。群創以積極的財務管理和營運策略應對市場變化，保持了良好的財務狀態。

群創作為一家技術領先的面板製造商，具有強大的創新能力和市場競爭力，在技術上不斷突破，還積極拓展產業價值鏈，提升獲利能力和競爭優勢。

（兆豐期貨提供）

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期貨交易 群創 面板

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