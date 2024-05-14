台指期 高檔多空拉鋸

股期雙市昨（14）日震盪走高，指數齊步再創新高。分析師表示，現階段期現貨正價差擴增，外資淨空單減少4,473口、降至1萬口。展望盤勢，高檔區間多空拉鋸明顯，宜關注股利政策表現，及聯準會（Fed）利率展望，台指期逢高須謹慎操作。

台股昨天上漲128點，收在20,985點。期貨部分，台指期昨天續揚，電子強勢，貨櫃三雄續強，金融權值盡墨；終場台指期上漲132點、至21,013點。價差方面，台指期正價差27.15點，電子期正價差0.31點，金融期轉為正價差4.18點。

永豐期貨表示，就籌碼面分析，現貨部分，三大法人買超284.05億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少2,334口至2,258口，其中，外資淨空單減少4,473口至10,044口。至於十大交易人中的特定法人，全月台指期淨空單，則是減少2,943口至1,170口。

永豐期貨指出，現階段航運類股成交比重仍高，但資金有從大船轉向小船的跡象，考量到三雄權重較高，可能部分限制指數表現。但目前AI與電子股有資金回流跡象，若能延續指數墊高仍可期。

群益期貨表示，現階段外資買超現貨、且期貨淨空單減碼，自營商選擇權保守格局，月選擇權布局目前是偏樂觀，整體籌碼面中性偏樂觀格局。因為籌碼面中性偏樂觀，加上電子類股與大型類股偏強，因此類股結構上並未被破壞，態勢仍然穩定，台股整體走勢維持正向。

期貨分析師指出，整體而言，台指期於高檔區間多空拉鋸明顯，宜關注各家股利政策表現，及Fed利率展望，台指期逢高須謹慎操作。

至於選擇權市場，自營商選擇權淨部位加碼淨多單，期貨淨空單加碼，屬偏保守格局。月選擇權籌碼依舊是偏樂觀，賣權未平倉（OI）大於買權OI之差距約7萬3,000餘口，行情持續上漲，賣權OI增量較買權OI增量多。