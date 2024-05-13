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東陽、川湖 鎖定長天期

經濟日報／ 記者王皓正／台北報導
東陽、川湖相關權證
東陽、川湖相關權證

台股走勢多空震盪，盤面上營運成長性佳的業績題材股，短線股價走勢相對抗震，有機會躍居多頭領頭羊，投資人可參考東陽（1319）、川湖（2059）等股表現，利用權證參與行情，放大獲利空間。

東陽在汽車零件售後維修市場（AM），擁有亞、美、歐三大市場認證產品，並通過保險公司使用，認證數居同業之冠，而且品項齊全超過五萬種產品規格，能夠同時滿足客戶成單成櫃、一次購足的需求。

隨著AM市場需求熱絡，整體業績向上成長，東陽2024年第1季自結合併營收61.74億元，創六年同期新高，第1季純益14.98億元，每股純益（EPS）2.48元，更是寫下史上最賺單季紀錄。

為滿足未來的接單需求，東陽今年台南本廠加快擴增塑膠和鈑金生產線，同時積極覓地，增建新廠，擴充產能。

川湖方面，公司先前表示，雖然一般型伺服器庫存調節持續進行中，預計今年4、5月有機會告一段落，AI伺服器缺料問題則有望在5、6月緩解，今年營運逐季增長。

法人表示，川湖優勢在於能夠提供客戶客製化產品，客戶對伺服器需求從一般型伺服器轉向AI與ASIC伺服器，帶動客製化滑軌需求，由於高階伺服器規格較多，尺寸大小不一，因此，新增許多客製化滑軌開案。

且川湖為輝達AI伺服器滑軌主力供應商，AI產品毛利率優於公司平均毛利率，出貨量提升將改善產品組合，加上雲端服務供應商（CSP）陸續開發SIC，今年將供應美系業者，將帶動川湖今年營收與毛利率同步看增。若是投資人看好此兩檔，可以選擇價內外20%以內、有效天期120以上的權證入手。

伺服器

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