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聯發科、緯創 四檔耀眼

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北報導
聯發科。 圖／聯合報系資料照片
聯發科。 圖／聯合報系資料照片

市場普遍看好今年為AI PC元年，明年將開始放量，最新消息傳出聯發科（2454）將攜手AI晶片一哥輝達（NVIDIA）開發安謀（Arm）架構的AI PC處理器，將為業績添強大動能，激勵昨（13）日股價大漲20元收1,115元。權證發行商表示，投資人如看好聯發科、緯創（3231）等AI PC概念股，可透過權證商品卡位。

根據路透報導，輝達規劃以安謀架構打造CPU，外資摩根士丹利證券則點名輝達合作夥伴是聯發科，最新消息指出聯發科預計今年第3季完成設計定案（tape out），第4季進入驗證，該款新晶片要價高達300元，聯發科將藉此和輝達合作再下一城，並為公司營運打下第三隻腳。

聯發科、緯創相關權證
聯發科、緯創相關權證

本國投顧法人樂觀看待聯發科搶進AI PC領域展望，看好其過往採用Arm架構設計CPU經驗，及輝達在GPU及NVlink領域獨霸的實力，兩家公司合作開發的AI PC晶片有望在Windowson Arm市場中取得一席之地，並為聯發科明年營運動能增添助力。不過，短期營運來看，聯發科將進入手機產業備貨淡季，營運可能走弱，但聯發科中長期成長動能及AI布局將朝有利方向發展，且在Smart Edge Platform及PowerIC等產品線需求逐步復甦下，今年第2季營運衰退幅度並未如市場預期悲觀，故維持買進評級。

除聯發科等半導體相關AI PC概念股，代工廠也將有受惠股，例如緯創等。不僅國內法人看好緯創等相關概念股，據最新統計，全球最大主權財富基金挪威主權基金也進場卡位，截至今年4月1日，挪威主權基金狂掃緯創股票超過2.53萬張，躍第十大股東。

看好聯發科、緯創後市的投資人，可挑選價外20%至價內10%、有效天期60天期以上的權證入手。

AI 聯發科 輝達

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