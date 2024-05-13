全民權證／信驊 優選逾150天
信驊（5274）受惠中國大陸及通用型伺服器需求復甦，第2季財測優於預期，隨訂單能見度提升、人工智慧（AI）業務具成長潛力，法人看好今年營運前景愈趨樂觀。
法人分析，客戶拉貨動能回溫及新台幣匯率走貶，帶動信驊第1季獲利超標，預估第2季營收將季增15%至20%間，毛利率及獲利同步擴增，且AST2500產品庫存已經緩解。
輝達（NVIDIA）新一代AI產品GB200 公版設計已經定案，法人評估，相較於H100系列，新產品將有助提升信驊整體潛在市場，添增後續出貨動能。
權證發行商建議，可買進價內外15%以內、距到期日150天以上的相關權證，擴大獲利空間，但應善設停損價位。（國泰證券提供）
（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）
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