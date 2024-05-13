全民權證／義隆 押價內外10%
義隆（2458）公布首季每股純益（EPS）為2.4元，美系外資最新報告指出，義隆預期下半年筆電產品加速成長，AI PC在未來三年將能成為另一項帶來結構性改變的成長動能。歐系外資認為，筆電市場短期內成長速度放緩，惟高毛利的觸控螢幕等產品將助攻義隆毛利率有撐。
展望下半年，義隆表示訂單能見度約一至二個月左右；今年整體筆電市況明顯優於去年，惟外在總經環境沒想像好，預估今年筆電市場約較去年成長低個位數到中個位數百分比（1%至6%）。
法人估計，下半年筆電產業復甦將加速，AI PC將成為義隆長期的結構性成長動能。看好相關題材的投資人，可選擇價內外10%以內、且距到期日三個月以上之權證進行操作。（元大證券提供）
（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）
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