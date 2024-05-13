快訊

國衛院10年追蹤研究 空汙增中風死亡率

當心臉書公審、私刑觸法 「他」為女友抱不平下場曝光

狠詐退休翁3千萬房產 年輕車手「反覆詐欺」遭收押禁見

全民權證／奇鋐 兩檔活跳跳

經濟日報／ 記者蔡靜紋整理
奇鋐相關權證
奇鋐相關權證

奇鋐（3017）受惠人工智慧（AI）應用需求日增，法人看好擁有一站式服務的奇鋐具備散熱模組、機殼製造及系統組裝能力，將受惠資料中心降低PUE趨勢，3D VC與水冷散熱等高毛利產品需求爆發，有利獲利成長。

奇鋐越南二期廠3D VC已正式投產，月產能將躍升至40萬片，伴隨下半年將量產的輝達B100將以3D VC為解熱主流，法人推估奇鋐今年3D VC出貨量將由去年的10萬片提升至250-300萬片，後續隨新世代產品導入水冷方案，伺服器新架構整機櫃水冷產值更高，該公司獲利將逐年成長。

權證發行商表示，投資人如看好奇鋐後市，可挑選價內外10%以內、120天期以上的中長天期權證，透過靈活操作來參與個股行情。（兆豐證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）

奇鋐 權證

延伸閱讀

台股連創盤中與收盤新高 法人：中長行情仍可期

聯發科傳攜手輝達進擊AI PC開發安謀架構處理器

一周盤前解析／金融、散熱 拉回就買

雙鴻4月營收月增6.9% 奇鋐月增11%

相關新聞

期貨商論壇／永續期 跟上浪潮

在環境變遷與追求永續浪潮下，外界對永續資訊的揭露也愈發重視，證交所積極推動企業持續實踐永續發展以及公開相關資訊，深化企業...

台指期 外資減碼空單

台股昨（13）日呈開高震盪格局，權王台積電助攻指數以20,933點、刷新歷史新高，不過其他權值股追價力道不足，指數漲幅小...

期貨商論壇／航運期 動能強勁

貨櫃股第1季財報陸續出爐，陽明、萬海分別繳出每股稅後淨利（EPS）2.69元、1.65元成績單，激勵貨櫃股繼續衝高。目前...

聯發科、緯創 四檔耀眼

市場普遍看好今年為AI PC元年，明年將開始放量，最新消息傳出聯發科（2454）將攜手AI晶片一哥輝達（NVIDIA）開...

東陽、川湖 鎖定長天期

台股走勢多空震盪，盤面上營運成長性佳的業績題材股，短線股價走勢相對抗震，有機會躍居多頭領頭羊，投資人可參考東陽（1319...

全民權證／奇鋐 兩檔活跳跳

奇鋐（3017）受惠人工智慧（AI）應用需求日增，法人看好擁有一站式服務的奇鋐具備散熱模組、機殼製造及系統組裝能力，將受...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。