全民權證／奇鋐 兩檔活跳跳

奇鋐（3017）受惠人工智慧（AI）應用需求日增，法人看好擁有一站式服務的奇鋐具備散熱模組、機殼製造及系統組裝能力，將受惠資料中心降低PUE趨勢，3D VC與水冷散熱等高毛利產品需求爆發，有利獲利成長。

奇鋐越南二期廠3D VC已正式投產，月產能將躍升至40萬片，伴隨下半年將量產的輝達B100將以3D VC為解熱主流，法人推估奇鋐今年3D VC出貨量將由去年的10萬片提升至250-300萬片，後續隨新世代產品導入水冷方案，伺服器新架構整機櫃水冷產值更高，該公司獲利將逐年成長。

權證發行商表示，投資人如看好奇鋐後市，可挑選價內外10%以內、120天期以上的中長天期權證，透過靈活操作來參與個股行情。（兆豐證券提供）

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