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期貨商論壇／航運期 動能強勁

經濟日報／ 記者 周克威
航運期 動能強勁。聯合報系資料照
航運期 動能強勁。聯合報系資料照

貨櫃股第1季財報陸續出爐，陽明、萬海分別繳出每股稅後淨利（EPS）2.69元、1.65元成績單，激勵貨櫃股繼續衝高。目前航運股成交比重占大盤超過20%，個股成交值排行的前十名中，貨運三雄與長榮航全數上榜，市場關注度高，短線股價動能強勢。

此時建議可考慮台灣期交所推出的「航運期貨」，其中追蹤指數的前五大權值股分別為長榮（26.4%）、長榮航（12.5%）、陽明（11.9%）、萬海（9.3%）、華航（8.3%），投資人可以直接投資一籃子航運股，參與市場行情。

約莫一年前，大多數經濟學家仍在討論美國經濟的衰退風險，如今全球經濟復甦快速，股市也大幅反彈，強勁的經濟使得全球回補庫存需求飆升，貨櫃市場出現搶艙潮，亞洲到北美、歐洲5月已全部滿艙，6月以後的艙位已嚴重不足。

從上海出口集裝箱運價指數（SCFI）看來，2023年年底指數開始大幅走揚，最新一期指數狂飆18%，已來到2,305點，強勁的搶艙潮也反映在貨運類股的營收，帶動貨運三雄股價大漲。

不過，須留意航運類股為景氣循環股，運價為短線題材，投資人應適當的獲利了結。（永豐期貨提供）

期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）

期貨交易 長榮航

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