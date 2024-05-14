期貨商論壇／永續期 跟上浪潮

在環境變遷與追求永續浪潮下，外界對永續資訊的揭露也愈發重視，證交所積極推動企業持續實踐永續發展以及公開相關資訊，深化企業永續治理文化並將永續資訊管理納入內控制度，同時也強化永續報告書揭露品質與加強確信機構管理，並在5月初推出ESG數位平台，協助企業揭露永續資訊；更積極辦理教育宣導，培育永續人才。

投資人若也想跟上政府與民間的永續行動，不妨可以考慮交易期交所推出的「臺灣永續期貨」。

該期貨屬於小型契約，交易門檻低，主要追蹤臺灣永續指數，該指數由永續表現較佳的上市櫃公司組成，與加權指數相關性高，資金運用也更為靈活。但須注意的是留意風險，做好資金管控。

近來市場消息紛雜，投資人不妨透過永續等主題型投資。消息面包括聯準會於5月FOMC會議上宣布不調整基準利率後，近期又有多位官員針對降息前景發言。聯準會理事鮑曼（Michelle Bowman）表示在通膨居高不下的狀況下，今年聯準會應該不會降息；舊金山聯邦準備銀行總裁戴莉（Mary Daly）也表示雖政策具限制性，但可能需要更多時間來讓通膨降溫。

（統一期貨提供）

（期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）