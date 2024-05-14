台指期 外資減碼空單

台股昨（13）日呈開高震盪格局，權王台積電（2330）助攻指數以20,933點、刷新歷史新高，不過其他權值股追價力道不足，指數漲幅小幅收斂，但持續穩居於20,800點之上，終場漲148點、收20,857點。法人認為，台股整體走勢仍維持正向，可偏多操作。

價差方面，昨日台指期正價差縮至25.29點，台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少1,216口至4,592口，其中外資多單加碼超過空單加碼，淨空單減少352口至14,517口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加2,400口至4,113口。

昨日外資現貨買超、期貨淨空單減碼，自營商選擇權淨部位減碼淨多單，期貨淨空單減碼，屬偏保守格局；月選擇權籌碼依舊是偏多，賣權OI大於買權OI差距約4.4萬餘口，昨日是上漲走勢，但賣權OI增量較買權OI增量少。

群益期貨表示，外資買超現貨、且期貨淨空單減碼，自營商選擇權保守格局，月選擇權布局目前是偏樂觀，整體籌碼面中性偏樂觀格局；因籌碼面中性偏樂觀，加上電子類股與大型類股偏強，因此類股結構未被破壞，態勢仍然穩定，台股整體走勢維持正向。

元富期貨認為，就技術面觀察，台指期昨日呈開高震盪格局，受權王台積電營收亮眼所激勵，指數早盤跳空開高逾百點，睽違一個月後再度創下歷史新高，終場上漲71點、以黑K棒作收。目前指數站穩在所有均線之上，且下方均線持續墊高，因此在跌破月線前，短線建議偏多操作為宜。

永豐期貨指出，選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在21,100點，賣權未平倉最大量集中在20,500點，全月份未平倉量put/call ratio值由1.44降至1.35，VIX指數下降0.1至16.52，整體選擇權籌碼面中性。

整體來看，台積電維持高檔表現，市場主流題材持續發酵，推升指數創高。520前留意21,000點攻防表現，整體維持偏多格局。