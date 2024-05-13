期貨商論壇／黃金期 高檔震盪

經濟日報／ 記者周克威整理
黃金。（彭博資訊）
黃金。（彭博資訊）

巴勒斯坦伊斯蘭團體哈瑪斯表示，願意接受停火以及人質交換提議，然以色列表示，停火提議未達到要求，所以仍將進行針對性攻擊，不過以色列仍派出代表團進行停火協議，而且目標是達成永久停火。

另外美國聯準會主席鮑爾表示，未來不太可能升息，因就目前的貨幣政策來看，已具有限制性效果，仍足以讓通膨回歸目標，只是需要時間等待，因此市場將此番言論視為鴿派看法，加上FedWatch數據來看，目前投資人偏向9月有機會出現降息，而黃金期貨在多空消息參雜下，進入橫盤整理。

從需求面觀察，世界最大黃金ETF道富財富黃金指數基金截至9日為止，黃金持有量830.4公噸，就近一個月來看，持倉量變化不大，雖然黃金價格從4月高點2,448美元回落，表示SPDR依舊看好黃金未來走勢。

觀察最近CFTC非商業交易人籌碼面變化，黃金期貨的非商業人持倉淨部位，並未受到避險需求減緩影響出現籌碼鬆動，依舊維持在20萬口以上高水位，也讓黃金期貨價格維持在高檔震盪整理。

由近期走勢來看，因中東地緣衝突出現轉機，引發獲利了結賣壓，使得盤勢回檔修正，來到2,300美元附近整理，然而近期美債殖利率有所回落，導致美元進入緩步走弱的格局，因此黃金期貨價格在消化賣壓後，仍有再次走多的空間。（華南期貨提供）（期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）

期貨交易 美國聯準會

延伸閱讀

拜登：如哈瑪斯同意釋放所有人質「明天就能達成停火協議」

以哈停火談判破裂！傳哈瑪斯要求先停火12周 以拒絕：憂難重啟戰事

顛覆外界預想…哈瑪斯突接受停火提案 外媒：內唐亞胡進退兩難

高雄市府官員拆禮盒驚見2條黃金直送政風室 行賄廠商被法辦

相關新聞

台指期 短線偏多操作

台股上周五（10日）呈現開高走高格局，終場上漲148點，收在20,708點。法人表示，台股整體走勢維持正向，短線建議偏多...

期貨商論壇／華碩期 後市看俏

華碩（2357）以生產個人電腦主機板起家，後來跨入筆記型電腦、無線網通、及3C消費電子產品領域，以自有品牌「ASUS」銷...

期貨商論壇／黃金期 高檔震盪

巴勒斯坦伊斯蘭團體哈瑪斯表示，願意接受停火以及人質交換提議，然以色列表示，停火提議未達到要求，所以仍將進行針對性攻擊，不...

最牛一輪／聯詠看多 台新38沾光

聯詠（3034）由於國際運動賽事將在第3季登場，使第2季電視系統晶片（SoC）、大尺寸驅動IC等產品線出貨最為強勁，預期...

小麥5月迄今上漲約 7% 小麥期貨價格觸及2024年新高

小麥5月迄今上漲約 7%，FXTM富拓推出的小麥期貨合約創下2024年新高！受基本面因素推動，小麥價格一度達到 653。...

創意、緯穎 押中長天期

微軟、亞馬遜等四大CSP業者上調今年資本支出展望，顯示AI伺服器需求強勁，市場看好創意（3443）、緯穎（6669）等供...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。