期貨商論壇／黃金期 高檔震盪

巴勒斯坦伊斯蘭團體哈瑪斯表示，願意接受停火以及人質交換提議，然以色列表示，停火提議未達到要求，所以仍將進行針對性攻擊，不過以色列仍派出代表團進行停火協議，而且目標是達成永久停火。

另外美國聯準會主席鮑爾表示，未來不太可能升息，因就目前的貨幣政策來看，已具有限制性效果，仍足以讓通膨回歸目標，只是需要時間等待，因此市場將此番言論視為鴿派看法，加上FedWatch數據來看，目前投資人偏向9月有機會出現降息，而黃金期貨在多空消息參雜下，進入橫盤整理。

從需求面觀察，世界最大黃金ETF道富財富黃金指數基金截至9日為止，黃金持有量830.4公噸，就近一個月來看，持倉量變化不大，雖然黃金價格從4月高點2,448美元回落，表示SPDR依舊看好黃金未來走勢。

觀察最近CFTC非商業交易人籌碼面變化，黃金期貨的非商業人持倉淨部位，並未受到避險需求減緩影響出現籌碼鬆動，依舊維持在20萬口以上高水位，也讓黃金期貨價格維持在高檔震盪整理。

由近期走勢來看，因中東地緣衝突出現轉機，引發獲利了結賣壓，使得盤勢回檔修正，來到2,300美元附近整理，然而近期美債殖利率有所回落，導致美元進入緩步走弱的格局，因此黃金期貨價格在消化賣壓後，仍有再次走多的空間。（華南期貨提供）（期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）