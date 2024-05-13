期貨商論壇／華碩期 後市看俏

華碩（2357）以生產個人電腦主機板起家，後來跨入筆記型電腦、無線網通、及3C消費電子產品領域，以自有品牌「ASUS」銷售全球，目前為全球第五大PC廠。旗下電競品牌ROG市占率超過25%，在全球電競品牌中名列前茅。

華碩4月營收為416.2億元，月減16.31%、年增32.96%，為今年以來連續第四個月營收繳出年成長成績。公司表示，雖上半年仍受通膨及地緣政治等因素影響，需求將與去年第4季相當，展望較保守，但在下半年受惠AI伺服器持續推動，及規劃推出AI PC新品，可望進入長期成長周期，營運將逐季成長。

由籌碼面來看，目前融資使用率為0.8%，而融券使用率則是0.05%，散戶在操作上並不算積極，有利籌碼面趨於穩定。

由技術面來看，華碩期貨自4月下旬打出W底，量能呈現縮減，並於7日再度以帶量長紅K、突破自3月上旬以來所構成的W底型態頸線後，持穩於5日均線之上，維持上升趨勢，以及中長期均線也有趨轉為多頭發散跡象，則有利於後市技術面發展。

由基本面來看，美方有意管制英特爾處理器供貨於華為，若後續成真，華碩將有望擴大市場商機，提升出貨機會，另外，COMPUTEX電腦展即將登場，再加上下半年有望營運逐季成長，將有利樂觀看待華碩期貨後市表現。（國票期貨提供）（期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）