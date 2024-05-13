台指期 短線偏多操作

台股上周五（10日）呈現開高走高格局，終場上漲148點，收在20,708點。法人表示，台股整體走勢維持正向，短線建議偏多操作為宜。

價差方面，上周五台指期正價差擴至100.16點，在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少1,649口至5,808口，其中外資多單加碼且空單減碼，淨空單減少2,347口至14,869口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少3,745口至1,713口。

其中，外資現貨買超、期貨淨空單減碼，自營商選擇權淨部位加碼淨多單，期貨淨空單加碼，屬偏保守格局。月選擇權籌碼依舊是樂觀，賣權OI大於買權OI差距約5萬餘口，賣權OI增量較買權OI增量多。

永豐期貨指出，選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在21,100點，賣權未平倉最大量集中在20,000點，全月份未平倉量put/call ratio值由1.38升至1.44，VIX指數下跌0.07 至16.62，整體選擇權籌碼面偏多。整體來看，指數依然維持震盪格局，若非帶量突破前高，上方套牢賣壓仍重，短線仍建議區間操作，短單為宜。

群益期貨表示，外資買超現貨且期貨淨空單減碼，自營商選擇權保守格局，月選擇權布局目前是樂觀，整體籌碼面保守樂觀格局。因為籌碼面保守樂觀，加上波動率下跌，避險需求尚未提升，且類股結構上並未被破壞，態勢仍然穩定，台股整體走勢維持正向。

元富期貨認為，台指期上周五呈現開高震盪走高格局，指數早盤一度回檔、跌破5日線支撐，所幸金融類股擔任撐盤要角，帶動指數低點反彈逾200點，再創波段新高，終場大漲197點、以紅K棒留下影線作收。目前指數站穩在所有均線之上，且下方均線持續墊高，因此在跌破月線前，短線建議偏多操作為宜。