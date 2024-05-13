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全民權證／緯穎 瞄準價外15%

經濟日報／ 記者廖賢龍整理
緯穎相關權證
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緯穎（6669）4月營收219.63億元，月減17.2%，年增20.8%，創歷年同期新高；今年前四月營收915.91億元，年減0.88%。第1季財報，毛利率達11.1%；營益率8.4%；稅後純益47.1億元，季增33.9%，年增42.7%，每股純益26.92元，單季獲利與每股純益同締新猷。

緯穎首季獲利創新高，主因ASIC伺服器放量與通用伺服器需求復甦；NRE維持高檔，第1季毛利率優於預期。整體而言，近期美系四大CSP皆釋出資本支出正向展望，今年有望年增四成以上，預估今年緯穎AI營收比重增至四成以上。

投資人可挑選價外15%以內權證，如緯穎台新3B購01（031993）、緯穎凱基39購05（076074）。（台新證券提供）

權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。

營收 緯穎

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