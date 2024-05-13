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全民權證／長榮 選逾90天

經濟日報／ 記者盧宏奇整理
長榮相關權證
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長榮（2603）受惠最新一期上海集裝箱出口（SCFI）運價指數持續走揚，帶動外資擴大買超力道，10日股價帶量長紅，重登所有短期均線。

法人分析，SCFI指數於五一長假前一周單周漲幅近10%，主因航商減艙，推升運價調漲，長假過後需求超乎預期，且艙位未完全返回，市場處於滿艙，激勵運價攀升。

展望後市，法人認為，2024年貨櫃市場運力增速逾9%，但紅海危機事件導致航商繞道而行，有望去化部分過剩運力。

權證發行商建議，可買進價內外15%以內、距到期日90天以上權證，如長榮中信3A購02（071730）、長榮台新3A購01（087121）。

中國信託證券提供）

權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。

中國信託 權證 長榮

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