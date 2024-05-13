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全民權證／台光電 兩檔亮眼
銅箔基板廠商台光電（2383）4月營收50.6億元創新高，月增8.7%，年增80.5%，主要受惠於AI伺服器成長力道。累計今年前四月營收179.63億元，年增76.8%。
台光電指出，在各類伺服器、高階網通低損耗材料及5G電信材料三大類產品成長引擎帶動下，產能已接近全產全銷，已規劃2025年擴充產能。雲端廠商亦設計導入及推出自研高效運算晶片，各類伺服器及交換器產品相關材料出貨量持續攀升，台光電預期在新舊客戶中皆能保持高市占率。
投資人可挑選價內外程度20%以內、距到期日兩個月以上權證，如台光電永豐39購05（084591）、台光電元大3A購06（031541）。（永豐金證券提供）
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