快訊

男持球棒搶銀樓打傷老闆夫妻 警上班途中發現合力逮捕

賴清德未拜會在野黨 在野批當選後「空白4個月」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

全民權證／台光電 兩檔亮眼

經濟日報／ 記者王皓正整理
台光電相關權證
台光電相關權證

銅箔基板廠商台光電（2383）4月營收50.6億元創新高，月增8.7%，年增80.5%，主要受惠於AI伺服器成長力道。累計今年前四月營收179.63億元，年增76.8%。

台光電指出，在各類伺服器、高階網通低損耗材料及5G電信材料三大類產品成長引擎帶動下，產能已接近全產全銷，已規劃2025年擴充產能。雲端廠商亦設計導入及推出自研高效運算晶片，各類伺服器及交換器產品相關材料出貨量持續攀升，台光電預期在新舊客戶中皆能保持高市占率。

投資人可挑選價內外程度20%以內、距到期日兩個月以上權證，如台光電永豐39購05（084591）、台光電元大3A購06（031541）。（永豐金證券提供）

權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。

伺服器 台光電

延伸閱讀

PCB黑馬營運復甦買盤卡位 潛在股息殖利率可期

台光電、台燿 四檔閃亮

權民搶百萬／數位科技 升級服務

權民搶百萬／投資權證 機會正好

相關新聞

台指期 短線偏多操作

台股上周五（10日）呈現開高走高格局，終場上漲148點，收在20,708點。法人表示，台股整體走勢維持正向，短線建議偏多...

期貨商論壇／華碩期 後市看俏

華碩（2357）以生產個人電腦主機板起家，後來跨入筆記型電腦、無線網通、及3C消費電子產品領域，以自有品牌「ASUS」銷...

期貨商論壇／黃金期 高檔震盪

巴勒斯坦伊斯蘭團體哈瑪斯表示，願意接受停火以及人質交換提議，然以色列表示，停火提議未達到要求，所以仍將進行針對性攻擊，不...

晶華、聚陽 認購吸睛

台股多空震盪，投資人可首選「基本面佳、獲利動能強」個股，逢低進場布局，這些營運耀眼族群股價相對抗震，有機會躍居多頭領頭羊...

國泰、中信金 挑長天期

台股近期電子、金融、傳產類股良性輪動，醞釀挑戰前高，其中，國泰金（2882）、中信金（2891）等大型金控股盤堅上攻，扮...

華航、長榮航 四檔聚焦

中國大陸促請我方恢復兩岸海上客運直航及擴大恢復空中客運直航，包含五條海上客運直航航線及天津等30個大陸航點。華航（261...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。