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華航、長榮航 四檔聚焦

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北報導
華航、長榮航相關權證
華航、長榮航相關權證

中國大陸促請我方恢復兩岸海上客運直航及擴大恢復空中客運直航，包含五條海上客運直航航線及天津等30個大陸航點。華航（2610）及長榮航（2618）業績成長可期，近期股價較強勢，可挑價外10%至15%相關權證操作。

華航4月合併營收165.73億元，是歷年同期新高，月增0.4%，年增9.19%。其中客運收入105.55億元，年增12.05%，主因運能逐步增加，市場需求持續熱絡。貨運收入47.03億元，月增1.71%，跨境電子商務及全球AI議題發酵，帶動相關電商及半導體機台供貨持續增加。法人預估，華航今年客運營收年增7%，客運收益公里數方面，雖疫後旅遊及商務需求大增，但華航以短程航線為主，2023年的RPK僅回到疫情前的80%至85%，預估今年可回到疫情前的98%。2024上半年各地區票價仍維持在高檔，但預估下半年票價將下降。

長榮航今年第1季航班數已恢復至疫情前90%，載客數已優於疫情前4%，顯示市占率持續提升，需求持續成長下，加上航空成本上升，支撐票價維持高檔區間，預期今年客運營收有望年增8.5%；疫情前長榮航港澳大陸航點共有28個，疫後僅復飛八個，若兩岸順利開放交流，有助於2025年客運營收年增9.9%。

客運 長榮航

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