國泰、中信金 挑長天期

台股近期電子、金融、傳產類股良性輪動，醞釀挑戰前高，其中，國泰金（2882）、中信金（2891）等大型金控股盤堅上攻，扮演墊高指數要角，後市仍有可為。發行券商指出，偏多投資人不妨透過權證的槓桿效果，擴大短線獲利空間。

國泰金、中信金相關權證

國泰金4月稅後純益達137.4億元，月減18.2%，累計今年前四月稅後純益509.4億元，年成長近三倍，每股純益3.5元，主要是受惠銀行、產險、證券及投信等旗下子公司獲利同步繳出亮麗成績單。

中信金4月稅後純益51億元，月減32.5%，累計今年前四月稅後純益260.2億元，年增59.1%，每股純益約1.3元，雖然4月新增放款較大提列相關備抵，但財富管理動能維持穩健。針對金融股後市展望，法人分析，新台幣兌美元匯率走貶，帶動壽險金控單月獲利優於證券及銀行，但因5月以來美元指數是否持續走強，仍須視美國聯準會（Fed）第3季降息預期而定。不過，法人預期，銀行第2季至第3季淨利差及FX swap收益可望維持，高利率環境亦持續有助銀行銷售海外債及基金、結構債等理財商品，帶動手續費收入維持雙位數成長，對於今年金融股投資偏好順序為銀行、證券／壽險及租賃，中信金、國泰金均為相對看好標的。

若看好短多行情，建議買進價內外15%以內、距到期日90天以上的相關認購權證。連結國泰金的相關權證包括國泰金凱基3A購01（084655）、國泰金兆豐39購01（082358）；中信金相關權證有中信金凱基3A購01（084656）、中信金國泰41購01（032332）。