晶華、聚陽 認購吸睛

台股多空震盪，投資人可首選「基本面佳、獲利動能強」個股，逢低進場布局，這些營運耀眼族群股價相對抗震，有機會躍居多頭領頭羊，投資人可參考晶華（2707）、聚陽（1477）等，利用權證參與行情。

美股重量級科技股財報陸續登場，其業績表現及後市展望將讓市場對終端需求、庫存壓力有進一步了解，並反映於股價之上，市場觀望氣氛相對濃厚，導致國際股市近期走勢動盪，建議謹慎操作。

晶華、聚陽相關權證

法人認為，建議以選股代替選市、成長優於價值的策略。從資金集中化的趨勢即可發現，短線可首選「基本面佳、獲利動能強」個股，這些營運耀眼族群較受市場青睞。

晶華董事會日前通過第1季財報，營收、獲利再創同期新高；稅後純益4.24億元、年增17.45%，每股純益3.33元。

晶華集團表示，受惠於國際商旅持續回流，台北晶華酒店客房收入穩定成長，加上商務旅客的宴飲酬酢需求、企業復辦春酒，以及婚宴市場回溫等，帶動酒店的餐飲收入，第1季營收及稅後純益皆站上同期新高。

展望後市，隨著國際航班增加、大型國際會展也陸續舉辦，台北晶華酒店的住房率及平均房價均可望持續攀高，延續第1季八成的住房率以及超過6,600元的平均房價，展現超越疫情前的好表現。

至於聚陽，第1季營收86.08億元、年增9. 88%；營業利益13.51億元，稅後純益11.24 億元、年增18.7%，每股純益4.63元，創單季歷史次高。

聚陽表示，整體來說，第2季為淡季不淡，第3季更是大爆單，客戶需求非常旺。聚陽目前訂單能見度已來到第3季，由於是旺季，加上今年接單狀況非常好，呈現爆單的榮景，尤其是美系流行盤需求暢旺，將帶動營收表現。

據悉，聚陽主力客戶之一Old Navy第3季訂單年增五成，帶動Gap訂單年增也有三成。目前客戶需求已填滿新增產能。且由於流行和休閒類產品需求大增，市場看好將有利訂單挑選，可望持續推升聚陽毛利率表現。