全民權證／啟碁 挑價內外15 %
啟碁（6285）今年至明年營收獲利將持續成長，法人看好，低軌衛星（LEO）、先進駕駛輔助系統（ADAS）及歐洲新客戶等業務成長，能減少企業客戶與電信商客戶庫存調整的負面影響，故維持「增加持股」評等，目標價調至158元。
法人看好啟碁今年營收目標持續挑戰高個位數年增，成長動能包括低軌道衛星相關產品、ADAS產品、充電樁相關產品等需求較強；歐洲新客戶開始合作新的產品線。另外，啟碁積極布局印度市場，2025至2026年可開始貢獻營收，隨軟體服務將提升附加價值、營運規模擴大及導入自動化生產，今、明年營運可期。
看好啟碁後市表現的投資人，可挑選價內外15%以內、剩餘天數90天以上的權證介入。（凱基證券提供）
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言