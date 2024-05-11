全民權證／啟碁 挑價內外15 %

啟碁（6285）今年至明年營收獲利將持續成長，法人看好，低軌衛星（LEO）、先進駕駛輔助系統（ADAS）及歐洲新客戶等業務成長，能減少企業客戶與電信商客戶庫存調整的負面影響，故維持「增加持股」評等，目標價調至158元。

法人看好啟碁今年營收目標持續挑戰高個位數年增，成長動能包括低軌道衛星相關產品、ADAS產品、充電樁相關產品等需求較強；歐洲新客戶開始合作新的產品線。另外，啟碁積極布局印度市場，2025至2026年可開始貢獻營收，隨軟體服務將提升附加價值、營運規模擴大及導入自動化生產，今、明年營運可期。

看好啟碁後市表現的投資人，可挑選價內外15%以內、剩餘天數90天以上的權證介入。（凱基證券提供）