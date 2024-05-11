全民權證／胡連 選逾五個月

經濟日報／ 記者廖賢龍整理
胡連相關權證 圖／經濟日報提供
胡連相關權證 圖／經濟日報提供

胡連（6279）第1季營收18.9億元，季減16%、年增17%；稅後純益3.3億元，季減2.3%、年增48.8%；每股純益（EPS）3.32 元。

胡連在中國大陸除現有端子、連接器專案出貨外，2月定案的高頻乙太網專案第3季將貢獻營收。此外，透過與李爾公司整合，切入國際汽車製造商供應鏈；高頻與高壓連接器專案出貨；保險絲盒出貨對象增加，同時出貨美系鏟雪車客戶。

海外地區受惠歐洲Piaggio 今年加入兩款新品項專案、北美鏟雪車客戶庫存去化完畢、印尼將擴建廠房導入日系機車機種，同時第1季印度當地機車市場強勁需求，貢獻胡連營收。

看好個股後市表現的投資人，可挑選價外25%至價內10%、有效天期150天以上的權證介入。（元大證券提供）

延伸閱讀

新北海砂屋鋼筋外露 議員盼加速都更速度

賴皮寮比照泰雅原民特定區就地合法？ 新北議員批：為特定權貴解套

地磁擾動11日凌晨起影響 氣象署：高緯度高頻無線電通訊恐中斷

台智光若按民法收5％遲延利息 議員曝每月31萬元

相關新聞

創意、緯穎 押中長天期

微軟、亞馬遜等四大CSP業者上調今年資本支出展望，顯示AI伺服器需求強勁，市場看好創意（3443）、緯穎（6669）等供...

鴻海、聯發科 四檔來電

鴻海（2317）、聯發科（2454）近期股價相對強勢，法人買盤也持續承接，後市呈樂觀預期，權證發行商表示，因股本較大可挑...

全民權證／華通 兩檔有看頭

華通（2313）第1季營收155.5億元、季減22.7%，符合市場預期，並預估在衛星產品比重提高的情況下，毛利率有望回升...

全民權證／啟碁 挑價內外15 %

啟碁（6285）今年至明年營收獲利將持續成長，法人看好，低軌衛星（LEO）、先進駕駛輔助系統（ADAS）及歐洲新客戶等業...

全民權證／胡連 選逾五個月

胡連（6279）第1季營收18.9億元，季減16%、年增17%；稅後純益3.3億元，季減2.3%、年增48.8%；每股純...

最牛一輪／英業達報喜 台新3A有戲

英業達（2356）4月合併營收510.48億元，攀上22個月來高點；前四月合併營收1,815.54億元，年增15.6%。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。