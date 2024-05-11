全民權證／胡連 選逾五個月

胡連（6279）第1季營收18.9億元，季減16%、年增17%；稅後純益3.3億元，季減2.3%、年增48.8%；每股純益（EPS）3.32 元。

胡連在中國大陸除現有端子、連接器專案出貨外，2月定案的高頻乙太網專案第3季將貢獻營收。此外，透過與李爾公司整合，切入國際汽車製造商供應鏈；高頻與高壓連接器專案出貨；保險絲盒出貨對象增加，同時出貨美系鏟雪車客戶。

海外地區受惠歐洲Piaggio 今年加入兩款新品項專案、北美鏟雪車客戶庫存去化完畢、印尼將擴建廠房導入日系機車機種，同時第1季印度當地機車市場強勁需求，貢獻胡連營收。

看好個股後市表現的投資人，可挑選價外25%至價內10%、有效天期150天以上的權證介入。（元大證券提供）