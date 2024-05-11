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創意、緯穎 押中長天期

經濟日報／ 記者周克威／台北報導
AI示意圖。 （路透）
AI示意圖。 （路透）

微軟、亞馬遜等四大CSP業者上調今年資本支出展望，顯示AI伺服器需求強勁，市場看好創意（3443）、緯穎（6669）等供應鏈營運將受惠；權證券商建議，可利用中長天期、券商造市積極等條件的認購權證，參與相關個股走勢。

創意第2季財測為設計服務（NRE）雙位數成長，量產（TURNKEY）營收個位數下滑。分析師認為，第2季CSP客戶產品進入量產、記憶體客戶仍持續庫存調整，NRE則大幅提升至季成長超過50%，主要來自於虛擬貨幣相關ASIC的貢獻，市場預估單季營收65億元，毛利率因為NRE占比提升上修至30.7%，稅後淨利8.9億元，季成長35%、年成長6.7%，每股純益（EPS） 6.6元。

創意、緯穎相關權證 圖／經濟日報提供
創意、緯穎相關權證 圖／經濟日報提供

緯穎的伺服器比重將逐季走高，第1季營收季增19%，優於市場預估，非AI伺服器需求恢復速度超乎預期，加上AI伺服器需求強勁，新產品研發完成並大量出貨，全年預期AI營收占比將逐季走高。

AI晶片方面，ASIC晶片專案研發及出貨持續進展，未遇到晶片缺貨情況，下半年將新增GPU晶片專案。緯穎為輝達GB200首批合作夥伴，已啟動研發測試，市場預估今年EPS上看109元。

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