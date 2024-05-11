全民權證／華通 兩檔有看頭

華通（2313）第1季營收155.5億元、季減22.7%，符合市場預期，並預估在衛星產品比重提高的情況下，毛利率有望回升至16.9%，每股純益（EPS）約0.88元。

第2季預期衛星產品營收貢獻有望較上季成長，預估單季營收159.7億元、年增2.6%，EPS有1元的水準。

華通領先同業進入衛星板市場，且受惠衛星產品營收成長強勁，預期明年營收占比將近二成。受惠衛星板前兩大客戶於今、明年加速發射，除帶動天上衛星業務外，地面終端出貨也隨之加速成長，使公司產品組合進一步優化，今明年EPS預估分別為5.6、7元。

看好華通後市股價的投資人，建議利用價內外5%以內、可操作天期120天以上的商品介入。（群益金鼎證券提供）