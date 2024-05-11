全民權證／華通 兩檔有看頭
華通（2313）第1季營收155.5億元、季減22.7%，符合市場預期，並預估在衛星產品比重提高的情況下，毛利率有望回升至16.9%，每股純益（EPS）約0.88元。
第2季預期衛星產品營收貢獻有望較上季成長，預估單季營收159.7億元、年增2.6%，EPS有1元的水準。
華通領先同業進入衛星板市場，且受惠衛星產品營收成長強勁，預期明年營收占比將近二成。受惠衛星板前兩大客戶於今、明年加速發射，除帶動天上衛星業務外，地面終端出貨也隨之加速成長，使公司產品組合進一步優化，今明年EPS預估分別為5.6、7元。
看好華通後市股價的投資人，建議利用價內外5%以內、可操作天期120天以上的商品介入。（群益金鼎證券提供）
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言