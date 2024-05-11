鴻海、聯發科 四檔來電

鴻海（2317）、聯發科（2454）近期股價相對強勢，法人買盤也持續承接，後市呈樂觀預期，權證發行商表示，因股本較大可挑價外10%至價平的中長天期認購權證操作。

鴻海受淡季影響，今年第1季營收季減29%、年減10%。雲端營收相對強勁，季持平、年增雙位數，但被智慧型手機營收疲弱抵消。因雲端與網通營收比重將提高至25~30%，產品組合較有利加上新台幣貶值，第1季毛利率可達6.2%左右。第2季雲端與電腦應為主要成長動能，今年雲端AI 營收成長目標可望年增 40%以上；AI占整體伺服器營收比重超過40%；GPU相關營收（模組與基板）隨CoWoS產能擴大至少年增一倍。

法人預期今年CSP與品牌廠的AI伺服器營收將分別年增50%與30%以上，帶動整體雲端／網通營收年增18%，其中，伺服器營收近1兆元、AI伺服器約近3,000億元。2024 年雲端／網通營收貢獻將提升至約25%，並刺激整體毛利率與EPS成長。2025年預期雲端營收仍為營收與獲利主要成長動能，因鴻海已獲得數家CSP與企業客戶的GB200訂單。

聯發科第1季營收1,334.58億元，季增3%、年增39.5%；毛利率52.4%；稅後淨利315.36億元，季增23%、年增87%；EPS 19.71 元。主要是手機與寬頻、TV庫存回補帶動第1季整體營收。

聯發科已舉行天璣開發者大會（MDDC），端出最新5G旗艦手機晶片「天璣9300+」，市場傳出已獲vivo、小米等大陸手機品牌採用，若該款新晶片獲得更多品牌導入，不僅有助聯發科衝刺營運，也將為台積電先進製程訂單增添動能。