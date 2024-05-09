快訊

影／出入開豪車！新北警逮「美魔女藥頭」住處搜出大量毒品、贓款百萬

川普若重返白宮 美前國安顧問：美國將保衛日本台灣

台灣出口連6紅 是靠台幣貶值撐住？日默許「日圓弱勢」全因這理由…何時亞幣會轉強？

全民權證／力成 押寶逾90天

經濟日報／ 記者廖賢龍整理
力成相關權證
力成相關權證

力成（6239）4月合併營收64.98億元，月增2.48％，年增15.89％。累計今年前四個月合併營收248.27億元，年成長16.3％。今年第1季營收183.29億元，季減3.7%，年增16.4%，毛利率17.5%，業外收益6.74億元，第1季每股純益（EPS）2.32元。

力成受惠記憶體供需轉趨健康、PC、手機急單持續，AI server對SSD需求、奧運賽事TV回溫，及超豐中國客戶備貨積極，預估第2季營收可望季增。下半年隨AI PC、手機新品推出，AI server帶動DDR5需求，轉投資事業Tera Probe/ TeraPower回溫，全年營收可望年增雙位數。

權證發行商建議，看好力成後市表現的投資人，可布局價內外10%以內、有效天期90天以上的商品，參與行情。

（兆豐證券提供）

權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。

營收

延伸閱讀

永道財報／首季EPS 2.54元 營收及獲利均刷單季史上新高

留住人才！力成將資深移工轉任領班或設備助理工程師

擁有低價庫存優勢的模組廠：威剛

00944、00946盤中「跌破發行價」！ 反而會是撿便宜的好機會？

相關新聞

台指期 外資加碼空單

股期雙市昨（9）日回檔修正，指數齊步震盪收黑；分析師表示，現階段期現貨正價差擴增，外資淨空單增加1,613口、攀升至1....

期貨商論壇／興富發期 動能向上

六都4月買賣移轉棟數出爐，單月六都建物買賣移轉棟數約2.29萬棟，年增43%；今年前四月移轉量為8.57萬棟，年增31....

期貨商論壇／輕原油期 保守看待

歐元區Sentix投資者信心指數從4月的-5.9升至5月的-3.6，創2022年2月以來最高。美國能源部發布月報，預計O...

宏碁、華碩 認購風光

美方有意管制英特爾處理器供貨華為，華為筆電恐面臨斷料危機，宏碁（2353）、華碩（2357）有望分食華為市占，擴大出貨。...

台光電、台燿 四檔閃亮

2024年全球AI伺服器出貨量持續看增，AI晶片需求同步看漲，進而推升銅箔基板（CCL）三雄未來營收持續穩健向上，其中法...

全民權證／緯穎 選價內外10%

緯穎（6669）今年第1季財報亮眼，毛利率續站穩一成大關，營益率衝上8.4%，稅後純益47.1億元，季增33.9%，年增...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。