台光電、台燿 四檔閃亮

2024年全球AI伺服器出貨量持續看增，AI晶片需求同步看漲，進而推升銅箔基板（CCL）三雄未來營收持續穩健向上，其中法人看好台光電（2383）、台燿（6274），相關權證可伺機布局。

根據TrendForce研究報告指出，輝達（NVIDIA）GPU為AI伺服器市場搭載主流，市占率約60~70%，其次為雲端業者自主研發的ASIC晶片，市占率20%。

台光電、台燿相關權證

台光電今年第1季每股純益（EPS）達5.75元，主因在於AI伺服器以及手機庫存回補需求帶動整體稼動率升至75~80%，毛利率增至29.0%。整體而言，台光電今年第1季營運表現優於預期。

展望今年，台光電因智慧型手機經歷庫存調整後出貨量，年增率可望回溫至3~4%成長。而Infra產線占比45%的伺服器受惠新平台滲透率，由年初的20%提升至40~50%，未來成長潛力呈現價量齊揚，預估EPS將達28.15元。

台燿自4月底以來股價強勁反彈，鑑於人工智慧（AI）伺服器需求強勁，外資野村與高盛證券在最新報告中，雙雙給予「買進」評等，目標價分別上調至213.6元及260元，800G的高傳輸、低軌衛星（LEO），將成主要成長動能。

台燿的800G交換器出貨量今年3月開始持續擴大。針對今年第2季展望，野村指出，在產品組合不斷更新改善下，與晶片大廠輝達H系列世代的需求推升，AI伺服器及800G交換器將持續成為台燿的主要成長動能。高盛則認為，台燿作為重要的高端CCL供應商，受益未來高端產品可能提高定價，進而推升未來季度的營收表現。

權證發行商建議，看好台光電、台燿等個股的投資人，可挑選價內外20%以內、剩餘天數超過90天以上的相關認購權證進行布局，藉以放大槓桿利潤。