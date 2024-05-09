快訊

影／出入開豪車！新北警逮「美魔女藥頭」住處搜出大量毒品、贓款百萬

川普若重返白宮 美前國安顧問：美國將保衛日本台灣

台灣出口連6紅 是靠台幣貶值撐住？日默許「日圓弱勢」全因這理由…何時亞幣會轉強？

台光電、台燿 四檔閃亮

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導
AI示意圖。 （路透）
AI示意圖。 （路透）

2024年全球AI伺服器出貨量持續看增，AI晶片需求同步看漲，進而推升銅箔基板（CCL）三雄未來營收持續穩健向上，其中法人看好台光電（2383）、台燿（6274），相關權證可伺機布局。

根據TrendForce研究報告指出，輝達（NVIDIA）GPU為AI伺服器市場搭載主流，市占率約60~70%，其次為雲端業者自主研發的ASIC晶片，市占率20%。

台光電、台燿相關權證
台光電、台燿相關權證

台光電今年第1季每股純益（EPS）達5.75元，主因在於AI伺服器以及手機庫存回補需求帶動整體稼動率升至75~80%，毛利率增至29.0%。整體而言，台光電今年第1季營運表現優於預期。

展望今年，台光電因智慧型手機經歷庫存調整後出貨量，年增率可望回溫至3~4%成長。而Infra產線占比45%的伺服器受惠新平台滲透率，由年初的20%提升至40~50%，未來成長潛力呈現價量齊揚，預估EPS將達28.15元。

台燿自4月底以來股價強勁反彈，鑑於人工智慧（AI）伺服器需求強勁，外資野村與高盛證券在最新報告中，雙雙給予「買進」評等，目標價分別上調至213.6元及260元，800G的高傳輸、低軌衛星（LEO），將成主要成長動能。

台燿的800G交換器出貨量今年3月開始持續擴大。針對今年第2季展望，野村指出，在產品組合不斷更新改善下，與晶片大廠輝達H系列世代的需求推升，AI伺服器及800G交換器將持續成為台燿的主要成長動能。高盛則認為，台燿作為重要的高端CCL供應商，受益未來高端產品可能提高定價，進而推升未來季度的營收表現。

權證發行商建議，看好台光電、台燿等個股的投資人，可挑選價內外20%以內、剩餘天數超過90天以上的相關認購權證進行布局，藉以放大槓桿利潤。

台光電 台燿

延伸閱讀

蘋果自研晶片 AI軍備競賽中尋求優勢

美撤銷向華為供應晶片許可 威盛在陸布局處理器受惠

英特爾、高通晶片銷華為許可被撤銷 陸商務部：將採取必要措施

台光電、台燿 四檔靚

相關新聞

台指期 外資加碼空單

股期雙市昨（9）日回檔修正，指數齊步震盪收黑；分析師表示，現階段期現貨正價差擴增，外資淨空單增加1,613口、攀升至1....

期貨商論壇／興富發期 動能向上

六都4月買賣移轉棟數出爐，單月六都建物買賣移轉棟數約2.29萬棟，年增43%；今年前四月移轉量為8.57萬棟，年增31....

期貨商論壇／輕原油期 保守看待

歐元區Sentix投資者信心指數從4月的-5.9升至5月的-3.6，創2022年2月以來最高。美國能源部發布月報，預計O...

宏碁、華碩 認購風光

美方有意管制英特爾處理器供貨華為，華為筆電恐面臨斷料危機，宏碁（2353）、華碩（2357）有望分食華為市占，擴大出貨。...

台光電、台燿 四檔閃亮

2024年全球AI伺服器出貨量持續看增，AI晶片需求同步看漲，進而推升銅箔基板（CCL）三雄未來營收持續穩健向上，其中法...

全民權證／緯穎 選價內外10%

緯穎（6669）今年第1季財報亮眼，毛利率續站穩一成大關，營益率衝上8.4%，稅後純益47.1億元，季增33.9%，年增...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。