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全民權證／裕民 選逾兩個月

經濟日報／ 記者蔡靜紋整理
裕民相關權證
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裕民（2606）受惠運價指數大漲，吸引投信、外資連日進場布局，昨（8）日股價開高一度衝高至63.3元，但外資昨天反手賣超9,260張，加上臨近上檔反壓77元，股價轉弱，終場不漲反跌0.5元，收57.1元。

散裝航運業者在供給面受到2021至2022年貨櫃運價飛漲，貨櫃航商向造船廠下大量訂單，排擠2024至2025散裝船交船數的影響；但在需求面，今年農曆新年過後，原物料產業開始回補庫存，推升運價指數上漲，運力持續吃緊，法人看好第2季指數將延續漲勢，股價仍有向上挑戰空間。

權證發行商表示，可挑選價外20%至價內10%、有效天期60天期以上的權證入手，靈活操作參與個股行情。（永豐金證券提供）

權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。

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