全民權證／健鼎 兩檔閃金光

健鼎（3044）第1季伺服器、車用、記憶體等三大主力產品線動能強勁，產品組合轉佳帶動毛利率表現，法人看好第2季營收可望季增高個位數百分比，並調高獲利預估值，激勵昨（8）日股價轉強。

法人表示，因應更為快速傳輸需求，並解決記憶體換代操作困難問題，2025年新世代主流AI伺服器記憶體設計將由Long DIMM改為LPCAMM，預期板材單價將較過往設計大幅成長至少五成。筆電隨未來CAMM滲透率穩定提升，且AI PC導入進度進一步加速，法人預期記憶體板材巨大規格升級趨勢下，健鼎將成受惠廠商。

權證發行商建議可買進價內外10%以內、距離到期日90天以上的權證。（中國信託證券提供）

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