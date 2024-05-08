技嘉、緯穎 挑中長天期

2024年台北電腦展將於6月5日正式登場，美國人工智慧（AI）科技巨擘大咖將親自來台，加上鴻海4月營收受惠伺服器訂單表現亮麗，帶動AI股技嘉（2376）、緯穎（6669）等股價轉強表態。權證發行商表示，投資人如看好伺服器股後續表現，可透過中長天期、價外權證商品搶搭順風車。

台北電腦展（COMPUTEX 2024）將登場，主辦單位邀請伺服器大廠美超微（Supermicro）總裁梁見後、超微（AMD）董事長暨執行長蘇姿丰、高通（Qualcomm）總裁暨執行長 Cristiano Amon 等多位大咖現身主講。輝達（Nvidia）創辦人暨執行長黃仁勳更將於展前訪台，雖未在電腦展做主題演講，但將於6月2日晚間先在台大綜合體育館舉行主題演講，分享人工智慧時代如何帶動全球新工業革命的發展，市場看好眾大咖接力訪台，將為AI股再創話題高潮。

輝達有意扶持AI GPU算力租借服務商，該類客戶的AI GPU出貨優先度高， 推升伺服器占技嘉營收比重從過往的二至三成，成長至2024年的五成，挹注集團營運成長。本國投顧法人分析，第2季為板卡淡季，不過，技嘉銷售動能可望於下半年復甦，估其2024年EPS為13.68元。

緯穎營運已見到AI伺服器貢獻，4月營收219.63億元，月減17.2%，主因3月逢季底出貨量拉升墊高基期，但較去年同期成長20.8%，並創歷年同期新高；前四月累計營收915.91億元，年減0.88%。此外，緯穎董事會也已通過第1季財報，毛利率11.1%，營益率8.4%，稅後純益47.07億元，季增33.9%，年增42.7%，每股純益（EPS）26.92元，單季獲利與EPS雙雙創下歷史新高。