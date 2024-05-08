中興電、東元 四檔紅火

台股在美高科技股漲跌不一，資金轉向非電族群，其中，受惠台電強韌電網等需求，營運前景廣被看好的中興電（1513）、東元（1504）等重電族群持續受關注，權證券商建議，可利用中長天期、價內外合理等條件的認購權證，參與相關個股走勢。

台電公告總計將投資5,645億元，以十年時間分階段完成的「電網韌性建設計畫」，加上美國基礎建設計畫將汰換老舊線路及電網，有利台廠變壓器、配電盤、開關、儲能電池等重電族群營運表現。

中興電、東元相關權證

中興電方面，由於台電開關設備需求主要應用包括規格升級、新建、汰舊換新，帶動設備需求持續成長，同時，公司也開始海外市場布局，包括亞洲、歐洲與北美，進行各種策略結盟分散應用市場，並且提升毛利率表現，市場預估今年營收將達到273.8億元、年成長23.6%，毛利率維持在30.5%，每股純益（EPS）成長至8.3元。

展望2025年營運，隨著電力設備產能在今年下半年持續提升15%、海外開關設備將進入量產階段、氫能設備包括產氫與儲運輸配等配套方案將進入試量產階段，中興電全年營收有機會達到329億元、年成長20.4%，EPS上看11.4元。

東元今年營運前景看佳，其中，機電系統事業方面，預估業績年增10%，主要是北美市場大馬達訂單維持成長，下半年中國及台灣市場有望復甦、帶動低壓產品需求提升；智慧能源事業業績可望年增8%，毛利率提升；智慧生活事業方面，業績年增5%。