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緯創4月營收月減 一票人唱衰「最爛的假AI」：跌停

他在鎖骨上窩「摸到1粒硬硬的」 就醫竟是肺部長腫瘤

期貨商論壇／半導體30期 觀望

經濟日報／ 記者周克威整理
半導體示意圖。 路透通訊社
半導體示意圖。 路透通訊社

美國近期就業數據疲軟，強化市場對聯準會（Fed）最快可能在9月降息的預期，並帶動對利率敏感的科技股和半導體股出現明顯彈升走勢。儘管消費強勁且AI前景樂觀，但目前美國通膨仍舊高於Fed的2%目標，明尼阿波利斯聯準銀行總裁卡什卡里也釋出鷹派言論，Fed可能會在較長一段時間內維持利率不變。儘管卡什卡里發言鷹派看法，整體而言，Fed決策官員近期所傳遞的訊息是一致的，就是降息終將到來，但在採取行動時將保持謹慎。

據目前的利率市場預估，首次降息預計將於9月開始，另一次則在12月，市場對降息的期待，或將持續推動科技股表現。台積電先前法說會中下修全年半導體產業展望，由原先預估成長逾10%，下修為成長10%，同時半導體製造設備製造商艾司摩爾財報遜色，美國半導體巨頭英特爾第2季財報展望也遠低於外界預估，顯見半導體產業今年雖然有望迎來復甦，但熱度可能不若先前想像樂觀，也讓近期台灣半導體指數走勢仍是較為壓抑。

後續半導體指數能否進一步轉強，則可關注AI相關題材能否帶動需求進一步增溫。其中，大廠輝達將預計於本月22日發布財報，其業績展望將成為半導體產業展望的重要觀察指標。投資人可透過半導體30期貨掌握市場脈動。（凱基期貨提供）

期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）

半導體 期貨交易 降息

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