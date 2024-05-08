期貨商論壇／生技期 避險優選
高齡化社會是當今全球面臨的重要挑戰之一。隨醫療技術進步和生活水平提高，人均壽命不斷增加，導致人口結構的巨大變化，其中包括老年人口的增加。
面對這趨勢，包括生物醫藥、醫療設備、生物製造等，為解決高齡化社會帶來的問題提供了重要途徑，同時醫療設備創新可以提高老年人的生活品質。隨高齡化社會來臨，生技產業將扮演愈來愈重要的角色，是值得長線關注的產業。
臺灣生技期貨為生技類股交易及避險工具，其成分股涵蓋上市及上櫃新藥研發、醫材及藥品製造等指標股票，可表彰台灣整體生技醫療產業的表現，也符合現今市場聚焦之產業，其契約規模約為20萬元，而保證金為15,000元，槓桿約為13倍，因此臺灣生技期貨的最大優勢在於門檻低、操作彈性高，交易人可以較低資金成本進行交易及避險，提升資金效率。
技術面來看，生技期貨近期位於在4,000點整數關卡附近震盪整理，且短、中、長期均線糾結在一起，沒有明確方向指引，因此在出現長紅或長黑K棒表態前，短線維持區間震盪機率較高。由於期貨交易為高槓桿的保證金交易，因此均有高度的投資風險，請投資人應衡量能力適度做加減碼動作，並且設定停損機制，以利有效控制投資風險。（元富期貨提供）
（期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言