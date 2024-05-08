權民搶百萬競賽頒獎 證交所董座林修銘：權證發行活絡

臺灣證券交易所董事長林修銘昨（7）日表示，在主管機關施行多元化商品發展政策及證券商共同努力之下，國內權證發行檔數在去年逼近5萬檔，創下新高；去年11月10日權證避險降稅法規生效後，今年前四月累計發行突破2萬檔，證交所將持續與券商、券商公會一起努力活絡權證市場。

經濟日報昨日舉辦第14屆「權民搶百萬--權民大集合 權力造財富」頒獎典禮，金管會主委黃天牧出席頒獎，此外，林修銘、櫃買中心董事長陳永誠、集保結算所董事長林丙輝、券商公會秘書長簡宏明等四個指導單位主管，及元大證券、中國信託證券、台新證券、永豐金證券、兆豐證券、國泰證券、凱基證券、群益金鼎證券等八家共同主辦的券商董總均出席活動。

林修銘致詞時表示，權證商品具有槓桿功能，可提供投資人套利及避險工具，卻不使投資人承擔超額損失的風險，是在股市走高、走低時都可行使的理財工具，也是小資族以小搏大的槓桿工具。由於權證商品提供投資人更多元的理財工具，因此，他感謝證券商，在多元化商品發展政策下，對權證商品的配合發展。

在大家合作之下，權證發行檔數去年達49,107檔，今年統計至4月底已突破2萬檔、達20,940檔。未來證交所、櫃買中心仍持續努力提高投資人參與資本市場，證交所也將與證券商、證券商公會一起努力，研究未來如何發展權證以吸引更多人參與。

國內權證市場在主管機關、證券周邊單位、證券商、媒體等四方合作下，好消息頻傳。去年11月10日權證避險股票降稅實施後，權證發行商稅務負擔大幅緩解，而證交所在去年底至今年初，也完成權證申請書件簡化及造市監理資料數位化等兩項精進措施，大幅提升權證作業效率，發行人有更多時間及資源，投注在研發更符合投資人需求的權證上。

證交所站在服務資本市場的角度，期許發行人持續提供優良的造市品質，提高民眾參與權證市場的意願，帶動權證市場更為蓬勃發展。

「權民搶百萬」活動已連續舉辦14年，林修銘除恭喜競賽得獎者外，也表示未來希望與合作夥伴一起努力，持續活絡權證市場。