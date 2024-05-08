權民搶百萬／以權代股 攻守兼備

今年來台股持續走強，加權指數突破2萬點大關，不斷刷新歷史新高紀錄。隨台股氣氛高漲，也帶動權證市場日均成交量持續成長，顯見多數投資人已懂得善用權證參與股市操作，利用權證高槓桿特性，可使用較少資金參與多空行情，輕鬆達到事半功倍的投資效果。

搭配今年台股的投資熱潮，權證發行商持續積極發行各類權證商品，提供投資人更多元的商品條件選擇。據統計，今年來權證市場平均每天有300檔以上的新權證掛牌交易，發行熱度創下歷史新高。

台股從5月開始，將陸續迎接520行情、密集的企業法說會，及除權息旺季到來，對於不想錯失後續行情，但卻懂得居高思危的投資人，元大證券建議可以善用「以權代股」的操作策略。

透過「以權代股」，除享有權證高槓桿特性，可提升資金使用的靈活度外，當走勢不如預期時，也能透過權證最大損失有限的特性，獲得預設停損點的效果，堪稱攻守兼備的投資工具。

元大證券提醒投資人在選擇權證時，應挑選信譽良好「不調降隱波」的發行券商，才不會陷入少賺或多賠的窘境。