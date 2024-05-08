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全民權證／光寶科 押長天期

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北報導
光寶科相關權證
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光寶科（2301）第1季營收年減16%，第1季每股純益（EPS）1.04元；毛利率20.3%、營益率7.8%，各較去年同期年增1.5個百分點。

資料中心電源持續升級，光寶科結合電源、散熱等核心能力，規劃浸沒式、櫃式氣冷（side car）以及in-row液冷三大冷卻系統，預計第3季送樣北美CSP客戶驗證，將於2025年貢獻營收。此外，光寶科宣布取得日本電源大廠柯索19.99%股權，交易總金額25.3億元，公司啟動新一輪投資併購計畫，有助於達成未來三年營收雙位數複合成長目標。

 看好個股後市的投資人，可挑選價內外20%以內、有效天期150天以上的商品介入。（中國信託證券提供、記者廖賢龍整理）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）

光寶科 營收

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