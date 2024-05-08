全民權證／達方 瞄準逾60天

達方（8163）今年第2季需求逐步回溫，在AI PC與微軟新作業系統效應下，可望帶動Copilot鍵盤的使用，同時達方在發光鍵盤與Touch Pad等高附加價值的產品出貨比重提升，加上近年布局指紋辨識模組、觸控模組（回饋設計）等產品成長，營運可期。

達方持續調整產品組合，包括增加車架與電池的出貨比重，減少低毛利率的組裝產品出貨，評估將有利綠能產品的毛利率提升，預期2025年自行車產業可回復成長；達方持續投資綠能產品，越南電池廠預計今年中完成。

看好達方後市的投資人，可挑選價外20%至價內10%、有效天期60天期以上的權證入手。（永豐金證券提供、記者廖賢龍整理）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）