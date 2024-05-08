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全民權證／鴻海 挑價內外15%

經濟日報／ 記者崔馨方整理
鴻海相關權證
鴻海相關權證

鴻海（2317）今年第2季起，營運成長動能將轉強，更積極發展電動車上中下游的產品與解決方案，法人維持鴻海「買進」的投資建議。

鴻海在2024年台北國際車用電子展上，展示相關電動車上中下游的產品。其中Model B為2022年鴻海科技日發表的車款，而Model B在新歐洲駕駛周期測試規範（NEDC）測試標準下，續航里程可達500公里以上，預計將於今年第4季進入量產。

在電動充電樁上，一般市面上的電動汽車交流充電樁常見整機重量超過10公斤以上，鴻海藉由優化元件、優化散熱設計，使重量減輕，產品設計具競爭力。

看好鴻海後市的投資人，可挑選價內外15%以內、剩餘天數150天以上的權證介入。（群益金鼎證券提供、記者崔馨方整理） 　

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）

鴻海

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