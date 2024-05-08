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權民搶百萬／投資權證 機會正好

經濟日報／ 廖賢龍

由經濟日報所主辦的「第14屆權民搶百萬」權證實體競賽活動已順利落幕。感謝主辦方用心經營與推廣，藉由年年舉辦實體交易競賽活動，讓認購與認售權證這個商品於市場上持續有熱度與話題性，並透過各式宣導教育媒介，讓更多投資族群有機會瞭解權證商品特性。

根據本公司經紀客戶參與度顯示，事實上，不少客戶每年都會來報名參與「權民搶百萬」實體交易競賽活動，以本屆賽事為例，參賽人數呈現逐月增加態勢，顯見本競賽活動已深植人心，成為權證投資人每年必定共襄盛舉的市場重要賽事之一。

今年以來，總體經濟逐漸恢復，全球股市投資氣氛佳，台股自年初至今，亦呈現大漲小回的多頭趨勢，甚至衝上2萬點大關。隨各類利多事件到來，整體台股後市展望樂觀，正是投資人善用權證「以小博大」的好機會。

中信權證目前存續權證標的涵蓋範圍超過400檔，今年度將持續篩選市場優質熱點標的，提供廣度及深度兼具的權證條件，以滿足投資人多樣性需求；而中信權證也將秉持打造優質造市品質，讓投資人更容易捕捉標的現貨漲跌變化。

台股 認售權證

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