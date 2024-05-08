權民搶百萬／數位科技 升級服務

權證避險降稅已於2023年11月10日實施，降低權證發行券商的避險成本，進而提升權證造市品質，活化了整體權證市場。在實施降稅初期的五個月期間，權證成交金額由去年實施前日均量28億元，上升到實施後的日均量36億元，加上今年第1季加權指數突破20,000點大關，可以預期今年權證市場將會熱鬧非凡。

金融服務走向數位化、智慧化時代，永豐金證券「善用數位科技的力量」，推出新一代大戶投APP，同時運用最新數據分析與AI人工智慧技術，開發出個人化盤前智慧解析、台股時間軸、多因子策略雷達等新功能，強化投資人的使用體驗。投資人可以透過選股功能，進入權證資訊畫面，便能快速篩選出想要投資的權證，即時掌握最佳買賣時機。

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