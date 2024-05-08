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台達電 選逾四個月

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北報導

台達電（2308）5月初法說會釋出人工智慧（AI）電源今年第1季營收占比已達5%，相關營收年增率將有二倍增長；此外，電動車也是台達電成長動能，今年EV業務目標仍維持20~30%成長。今年第2季比第1季好，應該會逐季走高至第3季，上半年優於去年同期，下半年也會比上半年好。

台達車用新品隨多項專案放量而出貨增加，使車電零組件和相關被動元件營收仍維持雙位數年增的表現，而 AI電源功率需求攀升，外加GPU所需龐大能源要增加額外的電源模組進行控制，也帶動台達電相關產品營收季增逾三成。

不過，考量自動化，消費性電源及基建應用需求仍相對平淡，且部分部門營收受工作天數影響而有所衰退，使台達電第1季營收季減8.7%至912.98 億元；稅後淨利69.67億元，季減32.7%，每股純益（EPS）2.22元。

不僅包含 AI應用的雲端電源需求回歸正向成長，且車用產品需求年增幅度將提升至高於二成，外加其餘應用訂單規模皆有望谷底回溫，使第2季營收將重回年增，由於成長動能多來自於AI等高毛利率產品，且車載電源零組件的獲利表現在相關營收規模擴大後能有顯著提升，台達電第2季營運重回成長軌道。

高盛指出，長期來看，AI散熱及AI伺服器電源將是台達電的兩大成長動能。高盛將台達電2024至2026年預估獲利上調1~12%，以反映這兩大業務對於獲利的貢獻，並且將目標價從415元上調到430元。

看好台達電後表現的投資人，可挑選價內外10%以內、有效天期120天以上的權證入手。

AI 台達電 營收

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