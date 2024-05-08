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台光電、台燿 四檔靚

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北報導
台光電。 記者尹慧中攝影
台光電。 記者尹慧中攝影

根據台灣電路板協會（TPCA）估計，台灣PCB產業今年有感回溫，預計2024年成長率為6.3%，產值規模達8,182億元，其中銅箔基板（CCL）等材料商產值估年成長10.4%。台光電（2383）、台燿（6274）等業績具成長性，成為法人布局標的。

台燿4 月合併營收18.22億元，月增4.1%，年增51.5%；累計今年前四月營收62.55億元，較去年同期增加28.8%。受惠於高階PCB對高頻、高速銅箔基板（CCL）的需求湧現，第1季營收44.33億元，季增0.41%，年增21.37%，改寫近六季來新高。

受惠AI伺服器需求強勁，以及通用伺服器需求恢復，銅箔基板需求再起，台燿的伺服器網通營收占比高，隨伺服器用板市況復甦與開拓下世代應用有成，有望帶動今年營運成長。

台光電今年第1季每股純益（EPS）5.75元，主要來自AI Server及手機庫存回補需求，帶動整體稼動率來到 75~80%，毛利率受惠稼動率優於預期來到29.0%，整體而言，第1季營運表現優於預期。

展望第2季，台光電在美系手機客戶進入傳統淡季下，整體營收季表現恐將衰退 5~10%，惟在Android需求持續向上及 AI伺服器在low dk布供應緩解下，拉貨動能優於預期，帶動第2季稼動率攀升至85~90%。

展望2024年智慧型手機經歷庫存調整後，出貨量年增率可望回溫至 3~4%成長。而重頭戲Infra產線占比45%的伺服器受惠新平台滲透率，將由年初的20%提升至40~50%，AI Server也有倍數成長潛力，整體態勢呈現價量齊揚，占比45%的Switch則在公司對400G市占率由100G的10%提升至40%，帶動相關營收年增率可望上看60%。

看好台光電、台燿等有感復甦電子股後市的投資人，可挑選價內外合理的中長天期權證介入，擴大槓桿獲利。

台光電 營收

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