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權民搶百萬 寫三大亮點

經濟日報／ 記者魏興中／台北報導
經濟日報第14屆「權民搶百萬」實體交易競賽頒獎典禮昨舉行，金管會主委黃天牧（中）頒發券商特別獎給永豐金證券總經理張李章隆（左起）、兆豐證券總經理吳明宗、元大證券總經理王義明、凱基證券董事長許道義、台新證券董事長郭嘉宏、群益金鼎證券總經理李文柱、國泰證券總經理周冠成、中國信託證券副總經理簡新桓等。 記者曾學仁／攝影
經濟日報第14屆「權民搶百萬」實體交易競賽頒獎典禮昨舉行，金管會主委黃天牧（中）頒發券商特別獎給永豐金證券總經理張李章隆（左起）、兆豐證券總經理吳明宗、元大證券總經理王義明、凱基證券董事長許道義、台新證券董事長郭嘉宏、群益金鼎證券總經理李文柱、國泰證券總經理周冠成、中國信託證券副總經理簡新桓等。 記者曾學仁／攝影

經濟日報第14屆「權民搶百萬」實體交易競賽頒獎典禮，昨（7）日舉行。總計自去年10月起、至今年3月底為止，為期半年的賽事中，共有三大亮點，包括：實動戶數、成交金額、買進金額等，都是四屆來最高。

金管會主委黃天牧昨天出席頒獎典禮，證交所董事長林修銘、櫃買中心董事長陳永誠、集保結算所董事長林丙輝、券商公會秘書長簡宏明等四個指導單位主管，以及元大證券、中國信託證券、台新證券、永豐金證券、兆豐證券、國泰證券、凱基證券、群益金鼎證券等八家共同主辦券商董總與會。

第14屆「權民搶百萬」競賽券商特別獎
第14屆「權民搶百萬」競賽券商特別獎

隨著市場交投熱絡，權證「小金博大利」的槓桿特性，受到市場投資人高度青睞，反應在本屆實體交易競賽中，寫下的第一個亮點是：累計實動戶數高達9,560戶，較去年大增36.6%，創過去四年來最高。

伴隨著實動戶數顯著增加，加上台股行情衝上2萬點，本次活動期間累計成交金額521.1億元、累計買進金額259.5億元，同樣均為過去四年來最高。

參與活動八大券商都創佳績，包括元大證券獲得「權民人氣王」獎項、中國信託證券為「權民造市王」、台新證券為「權民推動王」、永豐金證券為「權民財富王」、兆豐證券獲頒「權民實動王」獎項、國泰證券為「權民創富王」、凱基證券為「權民旺市王」、群益金鼎證券為「權民績效王」。

統計本屆實體交易競賽獲得冠軍的，是群益金鼎證券敦南分公司參賽者，獲利金額達1億餘元；第二名是群益金鼎證券中壢分公司參賽者，獲利4,566萬餘元。

競賽冠軍曾永泉在接受本報專訪時，特別公開權證投資的三大致勝心法，包括：一、選有波動率的標的，如今年的AI股；二、透過程式協助觀察與下單，可收事半功倍之效；三、除了考慮買進外，更應當思考獲利時該如何出場，因此造市品質佳的券商就顯得很重要。

中國信託 凱基證 群益

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