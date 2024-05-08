快訊

颱風？吳德榮：下周有熱帶擾動發展跡象 注意「劇烈天氣」

總統特赦效力僅及於有罪確定案件 陳水扁未審結四案不在範圍內

權民搶百萬／普惠金融 機制完善

經濟日報／ 崔馨方

台灣開放權證商品交易至今已逾20年，權證市場逐年蓬勃發展，各家發行券商在造市制度亦愈趨完善，期許穩健造市、力行普惠金融。

國泰證券在2023年權證發行檔數較前一年增加近四成，顯示權證商品的靈活特質受到市場喜愛，在券商積極投入資源下，權證市場亦呈現活絡並具備完善機制的環境，更造就投資大眾積極參與，台灣「權」民運動正興起。

近期台股屢寫佳績，權證交易也熱度不退，國泰證券觀察，權證屬主動式操作且具槓桿效果，吸引不少熱衷短線操作的投資人。另外，權證進入門檻相對個股低，且有以小搏大的特性，亦受到新手投資人喜愛。

因此，國泰證券權證造市團隊也秉持永續經營的初衷，持續投入資源優化系統，以追求造市品質的穩定性為首要之重，聆聽投資人的需求，致力提供與時俱進的金融商品，為投資人提供一個穩定且多元的交易環境。

展望權證市場未來發展，國泰證券也盼偕同專業財經媒體，充分發揮教育影響力，以多管道為大眾提供金融交易知識，讓投資人能充份理解如權證等投資工具的使用方式。

國泰 權證

延伸閱讀

華碩、冠德 選長天期

穩懋、聯詠 四檔聚光

全民權證／永信建 兩檔亮眼

全民權證／信驊 押價內外5％

相關新聞

權民搶百萬／槓桿效果 強化收益

台股在今年3月突破期盼多年的2萬點大關。面對多空交替的時局，現下流行的投資觀念是，在投資組合中適時配置「權證」商品，有機...

權民搶百萬／數位科技 升級服務

權證避險降稅已於2023年11月10日實施，降低權證發行券商的避險成本，進而提升權證造市品質，活化了整體權證市場。在實施...

權民搶百萬／投資權證 機會正好

由經濟日報所主辦的「第14屆權民搶百萬」權證實體競賽活動已順利落幕。感謝主辦方用心經營與推廣，藉由年年舉辦實體交易競賽活...

權民搶百萬／以權代股 攻守兼備

今年來台股持續走強，加權指數突破2萬點大關，不斷刷新歷史新高紀錄。隨台股氣氛高漲，也帶動權證市場日均成交量持續成長，顯見...

權民搶百萬／商品靈活 流動性佳

近日全球經濟活動變化快速，通膨危機伴隨戰爭議題不斷，世界經濟論壇（WEF）更指出全球債務比已攀升至將近100%，已開發經...

權民搶百萬／善用策略 應對風險

今（2024）年，隨著台股加權指數不斷大漲小回並創新高，權證市場也呈現令人矚目的發展趨勢，吸引了愈來愈多的投資人和機構法...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。