權民搶百萬／普惠金融 機制完善

台灣開放權證商品交易至今已逾20年，權證市場逐年蓬勃發展，各家發行券商在造市制度亦愈趨完善，期許穩健造市、力行普惠金融。

國泰證券在2023年權證發行檔數較前一年增加近四成，顯示權證商品的靈活特質受到市場喜愛，在券商積極投入資源下，權證市場亦呈現活絡並具備完善機制的環境，更造就投資大眾積極參與，台灣「權」民運動正興起。

近期台股屢寫佳績，權證交易也熱度不退，國泰證券觀察，權證屬主動式操作且具槓桿效果，吸引不少熱衷短線操作的投資人。另外，權證進入門檻相對個股低，且有以小搏大的特性，亦受到新手投資人喜愛。

因此，國泰證券權證造市團隊也秉持永續經營的初衷，持續投入資源優化系統，以追求造市品質的穩定性為首要之重，聆聽投資人的需求，致力提供與時俱進的金融商品，為投資人提供一個穩定且多元的交易環境。

展望權證市場未來發展，國泰證券也盼偕同專業財經媒體，充分發揮教育影響力，以多管道為大眾提供金融交易知識，讓投資人能充份理解如權證等投資工具的使用方式。