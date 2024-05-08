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權民搶百萬／市場需求 持續增溫

經濟日報／ 楊淨淳

台股今（2024）年量價齊揚，表現亮眼。隨著AI產業快速發展，由高速運算伺服器需求，拓展到車用平台、人型機器人，引動新一波供應鏈族群股價大漲，台灣電子股在AI產業鏈中具有關鍵地位，持續吸引國際資金挹注。

此外，台股有許多獲利穩健、配息豐厚的績優公司成為市場關注焦點，高股息相關ETF規模持續擴大，更顯示台灣市場資金動能充沛。

而隨著市場行情走升，盤面上許多績優股票都成為高價股，投資人利用權證投入金額低、高槓桿特性來參與個股漲幅，使權證需求持續增溫。以台積電為例，今年以來該公司股價大漲，其權證流通檔數增加達四成，不難看出權證投資人對熱門高價股的殷切需求。

在台股創歷史新高之際，兆豐證券掌握產業趨勢與市場脈動，篩選優質標的發行權證，用心做好權證造市服務，讓高價股投資更加便捷，並與時俱進建構更高效、更友善的交易平台，權證專屬網頁「兆豐權壘打」的權證價格透明專區，讓投資人預先知悉股價漲跌所對應的權證價格，在變動快速的股票市場中，更能掌握制勝先機。

台股 權證

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