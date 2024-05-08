權民搶百萬／商品靈活 流動性佳
近日全球經濟活動變化快速，通膨危機伴隨戰爭議題不斷，世界經濟論壇（WEF）更指出全球債務比已攀升至將近100%，已開發經濟體面臨停滯性通膨風險。國際股市來看，4月指數急跌敲響警鐘，是美股近半年來首次回檔突破月線，台股更一度跌落2萬點大關，投資人不可不慎。
在波動的世代，不可能不了解波動率商品，論台灣的金融商品，少有像權證流動性如此豐沛亦具備選擇權特性的投資工具。以價外認購權證為例，看對方向會加速上漲，看錯方向將減緩跌幅；倘若預測大漲或大跌，甚至可搭配現股一起操作保護性賣權策略（買股票+買賣權），待方向出現便獲利了結。
權證的多空靈活性、槓桿性及流動性早已超越多數金融工具，若能再搭配鬆綁處置股發行條件，能見度定將再提升不少。除權證外，股權連結之結構型商品也是許多客戶偏好操作的商品之一，主要是該商品可客製化，投資人在大盤與個股走勢飄忽的情形下，可藉由該商品用低成本接到自己所關注的股票，至少也可以收到高的利息收益，將結構型商品與權證交互運用是更好的操作策略。
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