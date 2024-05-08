期貨商論壇／台積期 緊盯月線

富邦期貨分析師曹富凱表示，美國通膨下滑走勢陷入僵固，令市場對聯準會（Fed）在今年降息的時點日益延後，部分投資人擔心今年恐不會降息，導致美股在4月創下今年最差表現。然而，上周五（3日）數據顯示美國4月非農就業成長放緩幅度超出預期，減輕Fed在更長時間內讓利率維持在高檔的壓力，再加上美企財報表現意外樂觀，在科技股領漲下，美股周一、二持續獲得提振，台指期持續上漲有望挑戰前高。

曹富凱表示，對人工智慧的需求前景，市場依然樂觀看待，消息面觀察，AI應用百花齊放，法人看好。兩大AI巨頭輝達、超微全力衝刺高效能運算，市場傳出已訂下大部分台積電（2330）今、明兩年CoWoS與SolC先進封裝產能，助攻台積電AI業務訂單飆升。

台積電營收報喜，市場對台積電的業績持續樂觀。台積電期貨夜盤交易上路進一步加強市場的熱情，引發更多的投資者參與交易。在長期基本面展望穩定下，若近期因短期利空使得台積電期壓低來回測月線關卡時，應是長線投資人伺機布局的好機會。（富邦期貨提供）

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