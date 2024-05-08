期交所昨（7）日宣布，113年徵才報名正式起跑，本次共招募六類別15名優秀人才，徵求熟悉衍生性金融商品實務或具風險管理、財務金融等業務經驗之「一般業務」及「法務」人員。

期交所積極延攬「程式開發維護」、「應用系統維運」、「資訊系統管理」及「主機操作」等資訊專業人才，歡迎相關領域菁英踴躍報考。

期交所成立至今屆滿26年，秉持創新與永續發展之經營理念，推動我國期貨市場不斷前進與國際化，不僅致力於打造高效率、公平、安全的交易環境，亦積極拓展業務範疇至國內店頭衍生性商品集中結算，並透過各項國際交流，吸引更多國際金融機構參與我國期貨市場。

期交所近年並推出「TAIFEX Cares」企業識別標語，代表期交所秉持「關心」、「用心」及「愛心」核心精神，除持續努力耕耘本業外，也善盡企業社會責任，支持社會公益事業，致力永續發展，與國內外合作夥伴攜手打造更加開放、高效、穩定的金融環境。

展望未來，期交所將持續研發及改革商品及制度，打造具有高效率、低成本且公平、公正、公開的交易環境，吸引各類交易人參與臺灣期貨市場交易，亦將秉持社會永續、企業永續之原則，善盡企業社會責任。期望臺灣期貨市場113年再創佳績，臺灣資本市場共榮發展。

期交所表示，除深耕各項業務發展，亦十分重視員工身心健康及職涯發展，除提供勞、健保，並提供員工團保、交通伙食津貼、獎金、退休金、健康檢查、旅遊補助、子女教育補助、生育托兒津貼及員工協助方案EAPs等多項福利措施。

另外並有多元化社團活動與教育訓練，協助員工在工作與生活間取得更好的平衡，期交所歡迎具有使命感與熱忱的優秀人才，一同加入，共同擘畫美好的未來。

期交所指出，本次新進人員招募係委由中華民國證券暨期貨市場發展基金會辦理，報名期間自113年5月8日（星期三）起至5月28日（星期二）止，一律採「線上報名」，有意報名者請逕至證基會網站報名。

筆試測驗日期訂於113年6月22日（星期六）舉行，徵才詳細資訊可至期交所（http://www.taifex.com.tw）或證基會網站（http://www.sfi.org.tw）查詢，或電洽02- 2357-4361證基會測驗中心陳小姐。