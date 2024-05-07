快訊

4組最不受歡迎車牌英文代碼出爐 「衛福部」縮寫也上榜

山豬告別式香蕉「全程口含10元奶茶」 揭背後暖心原因

廣達員工停車場火燒車！BMW「燒成火球」延燒後面賓士變骨架

凱基證券關心弱勢連續四年獲獎 綿延愛心捐助花蓮賑災

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
桃園市長張善政(左)頒金質獎予凱基慈善基金會執行長曾錦隆，感謝凱基證券員工長期支持庇護工場，協助身心障礙者就業。(凱基證券/提供)
桃園市長張善政(左)頒金質獎予凱基慈善基金會執行長曾錦隆，感謝凱基證券員工長期支持庇護工場，協助身心障礙者就業。(凱基證券/提供)

凱基證券捐助的凱基慈善基金會以關懷弱勢為宗旨，落實急難救助精神投入新台幣600萬元協助403花蓮震災重建及救助計畫，而凱基證券員工在公司推動ESG理念下，亦積極響應小額捐款活動透過凱基慈善基金會幫助花蓮震災，並持續參與凱基慈善基金會舉辦各項公益活動回饋社會，其中長期支持認購庇護工場產品，連續四年獲桃園市勞工局「鼓勵企業訂購桃園庇護工場產品競賽」頒予金質獎表揚，肯定凱基證券員工熱心公益、協助弱勢族群不落人後的精神。

花蓮0403強震造成多處房屋、機構損毀及人員傷亡，凱基證券透過凱基慈善基金會協助受地震影響的花蓮門諾醫院、凱歌園少年中途之家及黎明教養院等單位復原重建，幫助相關人員恢復正常生活，藉此串聯愛心幫助更多需要關懷的受災民眾，凱基證券並號召同仁捐款，由凱基慈善基金會協助執行地震災後捐助計畫，凱基證券總經理方維昌表示「相信每一份力量都將對災區重建工作產生巨大影響，每1元金額都可以幫助受災民眾和家屬度過艱難時刻。」希望讓捐款發揮最大效用，善盡企業社會責任。

此外，凱基證券員工連續十年支持愛心麵包認購活動，不但協助身心障礙院生有穩定工作機會，更有許多員工將購買之愛心烘焙品轉捐贈給育幼院、弱勢社區和偏鄉學校等，凱基慈善基金會執行長曾錦隆指出「這讓一份愛心不只協助了庇護工場院生，也幫助其他需要關懷的族群。」樂桃桃庇護工場也表示「感謝凱基證券員工的愛心，讓學員有份穩定的工作，就像戲劇『我們與惡的距離』中所描述的，社會上有很多身心障礙者需要被關懷。」而庇護工場員工小玟則開心道謝，因為凱基證券員工長期認購烘焙品，讓他們能在庇護工場得有穩定學習成長的機會。

凱基證券從公司到員工，皆以「取之於社會，回饋於社會」理念，共同實踐社會企業責任、回饋社會，無論是響應花蓮賑災以協助災區復原；透過購買愛心烘焙品來協助身心障礙者，進而幫助更多需要關懷的人；抑或歲末準備愛心禮物送至偏鄉孩童手中，都希望傳遞社會正面能量到台灣各個角落，共同分享愛與溫暖。

凱基證 庇護工場 捐款

延伸閱讀

影／柯建銘「地震老天有眼」失言 花蓮藍營怒轟下台道歉

觀光署補助9.65億振興花蓮觀光 6月起自由行每房補助1000元

影／柯建銘失言地震老天有眼 議員怒吼「花蓮人不憤怒嗎？」

柯建銘失言...國民黨轟下台 並要求賴清德向花蓮鄉親道歉

相關新聞

台指期 短線偏多操作

台股昨（6）日呈現開高震盪格局，電子權值台積電、鴻海領軍上攻，帶動指數盤中一度大漲超過300點，終場成交量能逾4,100...

期貨商論壇／榮剛期 伺機布局

榮剛（5009）為台灣特殊鋼製造行業的龍頭企業，在行業內具有較強的競爭力和良好的發展前景。長期來說，未來隨著行業需求的增...

期貨商論壇／永續期 活用資金

在市場因通膨與就業數據動盪與美國公司公布財報的時刻，不妨可以考慮期交所推出的「臺灣永續期貨」交易，該期貨屬於小型契約，交...

華碩、冠德 選長天期

美股反彈，帶動台股昨（6）日收復20,500點，盤面題材股各自表態，華碩（2357）、冠德（2520）等走勢相對強勢，後...

穩懋、聯詠 四檔聚光

台股走勢多空震盪，盤面上營運成長性佳的業績題材股相對抗震，將有機會躍居多頭領頭羊，投資人可參考穩懋（3105）、聯詠（3...

全民權證／永信建 兩檔亮眼

永信建（5508）今年可供銷售入帳案源豐沛，加上高雄房市回溫，下半年有總戶數101戶的仁武區大昌建案，以及總戶數110戶...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。