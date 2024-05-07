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黃豆期貨上周漲幅逾3% 創六周新高

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

芝加哥期貨交易所（CBOT）黃豆期貨，截至5月3日單周漲幅逾3%，並躍升至3月底以來的最高水位，創六周新高，突破到1,215美分/蒲式耳。

近期正面臨暴雨侵襲的巴西南部，黃豆第二大生產州-南里奧格蘭德州的收成前景迅速惡化，約有25%的作物尚未收割，可能會抑制全球最大黃豆生產和出口國-巴西的總產出量。鄰近的阿根廷同受惡劣天氣干擾衍生病蟲害啃食農作物等情形發生。

據路透社報導，全球商品分析總裁 Mike Zuzolo 表示，俄羅斯天氣和美元疲軟帶來大宗商品的需求力道。此外，在南美洲，「大自然已經打出削減供應的王牌」。而北美黃豆正處播種生長期，亦應留意北半球乾旱氣候對作物單產良率的實際影響程度。

街口投信表示，投資人可同步觀察基本面、技術面與籌碼面等訊息，靈活波段操作。

期貨交易 黃豆

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